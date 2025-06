L'AIL Arena. TiPress

Il FC Lugano smentisce ogni interesse di Joe Mansueto per l'acquisto dell'Arena Sportiva, respingendo pubblicamente le ipotesi avanzate dal municipale Raoul Ghisletta.

Swisstxt

«Per noi è molto importante stroncare sul nascere qualsiasi tipo di speculazione. Dal 18 agosto 2021 abbiamo sempre ribadito pubblicamente che Joe Mansueto non ha alcun interesse all’acquisto dell’Arena Sportiva/AIL Arena».

Con questa nota stampa l'FC Lugano replica venerdì alla proposta del municipale di Lugano Raoul Ghisletta, che giovedì aveva ventilato la possibilità di una vendita dello stadio di Lugano al patron della società bianconera.

«Sin dall’inizio, e in particolare nella fase di revisione del progetto, ci siamo sempre attenuti ai ruoli definiti in modo molto chiaro e continueremo a farlo anche in futuro», si conclude il comunicato stampa.