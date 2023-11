Ti-Press / Massimo Piccoli

Martedì mattina la Commissione della Gestione ha sottoscritto due rapporti inerenti l'imposta di circolazione, un tema che a dicembre tornerà tra i banchi del Parlamento.

Il rapporto di minoranza, firmato da Centro e UDC, chiede di confermare la formula andata in votazione popolare lo scorso anno, ovvero quella di calcolare l'importo unicamente in base alle emissioni di CO2.

Il rapporto di maggioranza invece, sottoscritto da Lega, PLR e Verdi, chiede di accettare la formula proposta dal Consiglio di Stato, ma con un coefficiente ridotto.

Questo si tradurrebbe in un gettito ridotto per il Cantone: non 90, ma 80 milioni di franchi.

Swisstxt