«Miglioramento rilevante» L'USI avanza nel ranking internazionale

Swisstxt

13.10.2025 - 12:12

Immagine d'archivio
USI

L'Università della Svizzera italiana (USI) migliora il proprio posizionamento a livello internazionale.

SwissTXT

13.10.2025, 12:12

13.10.2025, 12:14

È il dato che emerge dalla nuova edizione del «Times Higher Education World University Ranking», una delle graduatorie mondiali più riconosciute e influenti nel contesto accademico.

L'USI ha così registrato un risultato positivo, avanzando di un blocco di posizioni: è passata infatti dalla fascia 301-350 a quella 251-300.

Il miglioramento, sottolinea una nota diffusa oggi, lunedì, è rilevante, se si considera che la competizione è divenuta più ampia.

Il numero complessivo di università classificate è infatti salito da 2'092 a 2'191.

