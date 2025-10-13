L'Università della Svizzera italiana (USI) migliora il proprio posizionamento a livello internazionale.
È il dato che emerge dalla nuova edizione del «Times Higher Education World University Ranking», una delle graduatorie mondiali più riconosciute e influenti nel contesto accademico.
L'USI ha così registrato un risultato positivo, avanzando di un blocco di posizioni: è passata infatti dalla fascia 301-350 a quella 251-300.
Il miglioramento, sottolinea una nota diffusa oggi, lunedì, è rilevante, se si considera che la competizione è divenuta più ampia.
Il numero complessivo di università classificate è infatti salito da 2'092 a 2'191.