JazzAscona porterà ancora una volta il fascino di New Orleans sul Lago Maggiore. (immagine d'archivio) Keystone

Dal 26 giugno al 5 luglio, 55 band si esibiranno in 200 concerti nei bar e nei vicoli della città vecchia di Ascona. La 41a edizione di JazzAscona trasformerà ancora una volta la cittadina sul Lago Maggiore in una piccola New Orleans per dieci giorni.

Keystone-SDA SDA

Uno dei momenti salienti dell'edizione di quest'anno sarà l'esibizione del The Treme Funktet, guidato dal trombonista Corey Henry, annunciano gli organizzatori in una nota odierna. Il pianista jazz, musicista gospel e produttore musicale, vincitore di un Grammy, ha debuttato come musicista all'età di sei anni.

Ad Ascona si esibiranno anche l'artista di New Orleans Cristen «Ten» Spencer e la cantante jazz Andromeda Turre, nonché il cantante britannico di jazz, funk e soul Tony Momrelle e i pionieri svizzeri del funk The Clients.

Gli appassionati di musica jazz e swing tradizionale potranno dilettarsi con il pianista jazz tedesco Claus Raible e la cantante Nicolle Rochelle.

Crociere jazz che ricordano il Mississippi

Il trombettista ticinese Nolan Quinn sarà per la prima volta direttore artistico della manifestazione, presentando un «mix equilibrato di stili musicali diversi» e rimanendo fedele all'eredità di New Orleans del festival. Ispirandosi ai piroscafi a pale del Mississippi, JazzAscona organizza quest'anno anche diverse crociere jazz sul Lago Maggiore.

Non mancheranno i musicisti elvetici, fra cui la pianista friburghese Manon Mullener e il progetto European Songbook con la cantante Lia Pale e il pianista, arrangiatore e fondatore della Vienna Art Orchestra Mathias Rüegg, che interpreta Schubert, Schumann e Brahms «in chiave jazzistica», indica la nota. Il 28 giugno, nell'ambito del festival, verrà consegnato lo Swiss Jazz Award 2025 alla cantante e compositrice di origine albanese Elina Duni.