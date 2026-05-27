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Dal 25 giugno al 4 luglio, si terranno oltre 200 concerti gratuiti nei bar e nei vicoli del borgo di Ascona. La 42a edizione di JazzAscona trasformerà ancora una volta la cittadina sul Lago Maggiore in una piccola New Orleans per dieci giorni. La fine di questa edizione segnerà, dopo 14 anni, un cambio alla presidenza.

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Il cartellone, sotto la direzione artistica del ticinese Nolan Quinn, punterà ancora una volta sul forte legame con New Orleans, città gemellata con Ascona dal 2022 e riferimento culturale della manifestazione, si legge in una nota odierna degli organizzatori.

La programmazione americana, coordinata dal musicista e produttore Adonis Rose, porterà in Ticino sonorità che spaziano dal jazz tradizionale al funk contemporaneo, con artisti come Sean Ardoin, Sabine McCalla e Glen David Andrews.

Ospiti di spicco

Tra gli ospiti internazionali di spicco figurano il trombonista e compositore statunitense Fred Wesley, storico collaboratore di James Brown, il bassista funk spagnolo Vincen García e il pianista italiano Antonio Faraò, prosegue la nota. Non mancheranno varie formazioni legate al jazz tradizionale e allo swing, elemento che negli ultimi anni è tornato centrale nella proposta artistica del festival.

I colori rossocrociati verranno portati dalla Swiss Armed Forces Big Band e dalla pianista friburghese Manon Mullener, insignita la scorsa settimana dello Swiss Jazz Award 2026.

Molti saranno anche gli eventi collaterali come parate di brass band, jam session notturne, concerti gospel e lezioni di danza, con attività distribuite sull'arco dell'intera giornata fino a tarda notte.

Cambio ai vertici dopo 14 anni

Dopo aver presieduto JazzAscona per 14 anni, Guido Casparis, lascerà le redini della manifestazione alla fine della 42esima edizione. Passerà il testimone a Stefano Steiger, municipale di Ascona e capodicastero Turismo e Cultura, viene precisato nella nota.

Gli organizzatori vedono questa transizione come «un momento di continuità e rinnovamento per il festival», indica il comunicato. «JazzAscona è una storia che merita di proseguire, mantenendo ogni anno intatta l'atmosfera e la magia dei suoi dieci giorni», ha detto dal canto suo il futuro presidente, citato nella nota.