Grazie alla BNSSorpresa positiva per il Ticino: deficit ridotto a 58 milioni
Swisstxt
17.6.2026 - 11:50
Le finanze cantonali mostrano segnali migliori del previsto. Secondo gli ultimi dati, il disavanzo per il 2026 si è quasi dimezzato rispetto alle stime iniziali.
Redazione blue News
17.06.2026, 11:50
17.06.2026, 12:02
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I conti del Canton Ticino presentano un andamento più favorevole del previsto nel 2026. Lo indica l'aggiornamento diffuso mercoledì dal Consiglio di Stato.
Sulla base dei dati disponibili a fine aprile, il deficit stimato è passato dai 109 milioni di franchi previsti a preventivo a 58 milioni di franchi.
Il miglioramento è dovuto a un aumento delle spese pari a 41,7 milioni di franchi, più che compensato da entrate superiori alle attese per 92,7 milioni.
A incidere in modo significativo sul risultato vi sono anche i 106,2 milioni di franchi derivanti dalla quota spettante al Ticino sull'utile della Banca nazionale svizzera, una somma che non era stata considerata nel preventivo.