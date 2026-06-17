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Grazie alla BNS Sorpresa positiva per il Ticino: deficit ridotto a 58 milioni

Swisstxt

17.6.2026 - 11:50

Christian Vitta
Christian Vitta
tipress

Le finanze cantonali mostrano segnali migliori del previsto. Secondo gli ultimi dati, il disavanzo per il 2026 si è quasi dimezzato rispetto alle stime iniziali.

Redazione blue News

17.06.2026, 11:50

17.06.2026, 12:02

I conti del Canton Ticino presentano un andamento più favorevole del previsto nel 2026. Lo indica l'aggiornamento diffuso mercoledì dal Consiglio di Stato.

Sulla base dei dati disponibili a fine aprile, il deficit stimato è passato dai 109 milioni di franchi previsti a preventivo a 58 milioni di franchi.

Il miglioramento è dovuto a un aumento delle spese pari a 41,7 milioni di franchi, più che compensato da entrate superiori alle attese per 92,7 milioni.

A incidere in modo significativo sul risultato vi sono anche i 106,2 milioni di franchi derivanti dalla quota spettante al Ticino sull'utile della Banca nazionale svizzera, una somma che non era stata considerata nel preventivo.

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