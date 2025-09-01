  1. Clienti privati
Fino al 31 gennaio 2026 Al via la caccia preventiva al lupo (anche) in Ticino

Swisstxt

1.9.2025 - 15:50

Un gregge di pecore
Un gregge di pecore
TiPress

I cantoni che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione possono procedere alla regolazione preventiva dei lupi da oggi e fino al 31 gennaio del 2026. Lo si legge in una pubblicazione odierna dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

SwissTXT

01.09.2025, 15:50

01.09.2025, 15:56

Berna ha accolto parte delle domande di regolazione inoltrate da Ticino, Grigioni, Svitto e San Gallo.

Il Ticino potrà abbattere due terzi dei cuccioli nati nel 2025, in particolare dei branchi di Madom e di Bedretto.

Le richieste per i branchi di Onsernone, Val Colla, Gridone e Lepontino sono invece state rimandate, in attesa di prove della riproduzione dei singoli branchi.

