Fino al 31 gennaio 2026Al via la caccia preventiva al lupo (anche) in Ticino
Swisstxt
1.9.2025 - 15:50
I cantoni che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione possono procedere alla regolazione preventiva dei lupi da oggi e fino al 31 gennaio del 2026. Lo si legge in una pubblicazione odierna dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
Berna ha accolto parte delle domande di regolazione inoltrate da Ticino, Grigioni, Svitto e San Gallo.
Il Ticino potrà abbattere due terzi dei cuccioli nati nel 2025, in particolare dei branchi di Madom e di Bedretto.
Le richieste per i branchi di Onsernone, Val Colla, Gridone e Lepontino sono invece state rimandate, in attesa di prove della riproduzione dei singoli branchi.