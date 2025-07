Sud delle Alpi: la canicola non molla la presa, allerta estesa fino a venerdì. KEYSTONE

Il caldo non dà tregua: in Ticino e nel Basso Moesano l'allerta canicola di livello 3 è stata estesa fino a venerdì sera, con temperature attese fino a 34 gradi.

In Ticino e nel Basso Moesano la canicola non molla la presa: l’allerta di livello 3 è stata prolungata fino a venerdì 4 luglio alle 20, come si evince dalla pagina di MeteoSvizzera.

Sotto gli 800 metri di altitudine sono previste temperature massime comprese tra i 31 e i 34 gradi centigradi, con un’umidità del 40-50%.

L’allerta canicola di livello 3 riguarda anche gran parte dell’Altipiano (dove è attualmente valida fino a giovedì 3 luglio a mezzogiorno) e parte della Romandia e del Vallese (fino a giovedì 3 luglio alle 20).

Le autorità invitano a seguire vari consigli, tra cui rinfrescarsi spesso con docce ed evitare sforzi fisici nelle ore più calde.