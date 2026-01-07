  1. Clienti privati
Tragedia La Cattedrale di Lugano gremita per i funerali della giovane deceduta a Crans-Montana

Swisstxt

7.1.2026 - 15:58

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
KEYSTONE

Sono stati celebrati mercoledì pomeriggio, nella cattedrale di Lugano, i funerali di Sofia Prosperi, la 15enne italo-svizzera che ha perso la vita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana.

Redazione blue News

07.01.2026, 15:58

07.01.2026, 16:03

«Il pensiero va a tutti gli altri giovani che condividevano con lei la festa di Capodanno», ha detto il vescovo Alain de Raemy, in una chiesa gremitissima di ragazzi.

De Raemy, riporta il sito della RSI, ha rivolto un pensiero, oltre a tutti i giovani che quotidianamente soffrono, anche all'amico e compagno di scuola di Sofia, il 15enne Lorenzo e tuttora ricoverato all'ospedale Niguarda con ustioni sul 40% del corpo.

