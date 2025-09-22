  1. Clienti privati
Locarno La Santa Chiara si ingrandisce: domanda di costruzione per un nuovo edificio

Swisstxt

22.9.2025 - 16:56

La clinica Santa Chiara di Locarno
La clinica Santa Chiara di Locarno
© Ti-Press / Alessandro Crinari

Il Gruppo Ospedaliero Moncucco ha presentato la domanda di costruzione per un nuovo edificio della Clinica Santa Chiara di Locarno.

SwissTXT

22.09.2025, 16:56

22.09.2025, 17:02

Lo stabile di 2000 metri quadrati ospiterà attività ambulatoriali e nuovi servizi.

Il progetto prevede la demolizione di un vecchio edificio e la costruzione di nuovi locali che permetteranno di integrare nuovi servizi e accogliere medici della regione.

Lo ha reso noto il Gruppo Ospedaliero Moncucco in un comunicato, confermando la volontà di investire nel futuro della Clinica.

Il progetto, che mira a rafforzare e a radunare l'offerta sanitaria del Locarnese, avrà un costo di 10 milioni di franchi circa.

