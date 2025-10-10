Novità dalla stampa«La Domenica» diventerà un inserto del Corriere del Ticino
10.10.2025 - 12:55
Era l’estate di quattro anni fa: il settimanale d’inchiesta Il Caffé annunciava la sua fine e il passaggio di testimone al gruppo editoriale del Corriere del Ticino che, poche settimane dopo, il 29 agosto, usciva con il suo domenicale gratuito: la Domenica.
Oggi la direzione della testata di Muzzano ha confermato alla RSI che, a partire dal 2026, la Domenica, così come la conosciamo oggi, non ci sarà più.
Il direttore operativo Paride Pelli, con un comunicato spiega: «La Domenica non chiude ma viene riorientata. E diventa un valore aggiunto della testata del Corriere del Ticino nell’edizione del sabato, sotto forma di inserto».