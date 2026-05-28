La fresa «Paulina». Keystone

Sono ripartiti ad Airolo gli scavi nel secondo tubo della galleria autostradale del San Gottardo.

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Come riportato dalla RSI, la fresa «Paulina» è tornata in funzione dopo uno stop durato undici mesi, avvenuto quando mancavano meno di 200 metri al portale sud.

Durante la sospensione dell’avanzamento meccanico, il cantiere non si è però mai arrestato. Le squadre hanno infatti proseguito i lavori in direzione della testa della fresa attraverso un controavanzamento realizzato con esplosivi, per un tratto di circa 500 metri. Il ritardo accumulato è stimato tra i sei e gli otto mesi.

Per recuperare tempo, l’USTRA sta ora valutando diverse opzioni di accelerazione, che potrebbero comportare anche costi supplementari. Aspetto che, come ha precisato il vicedirettore Guido Biaggio, dovrà essere attentamente esaminato.