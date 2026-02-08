Oltre 25'000 persone hanno preso parte alla manifestazione, che si conferma come uno degli appuntamenti più importanti del Moesano.
Determinante è stato un programma capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo: il corteo del sabato ha attirato circa 5'500 spettatori e 1'000 figuranti, mentre la serata dello stesso giorno ha fatto registrare il momento di maggiore affluenza, con 8'000 presenze.
Per quanto riguarda la sicurezza, il dispositivo ha funzionato senza intoppi e non sono stati segnalati episodi rilevanti, fatta eccezione per l’individuazione di circa 200 biglietti falsi, per i quali gli organizzatori hanno annunciato l’avvio delle procedure legali.