Grigioni Carnevale Lingera, oltre 25'000 visitatori per un'edizione riuscita

Swisstxt

8.2.2026 - 16:52

Lingera riuscita (immagine simbolica).
Keystone

Il Carnevale Lingera chiude la sua 64esima edizione con un bilancio positivo, oltre 25'000 visitatori e una conferma come evento di riferimento nel Moesano.

La 64esima edizione del Carnevale Lingera va in archivio con un riscontro positivo da parte degli organizzatori, che parlano di un'edizione riuscita sotto tutti i punti di vista.

Oltre 25'000 persone hanno preso parte alla manifestazione, che si conferma come uno degli appuntamenti più importanti del Moesano.

Determinante è stato un programma capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo: il corteo del sabato ha attirato circa 5'500 spettatori e 1'000 figuranti, mentre la serata dello stesso giorno ha fatto registrare il momento di maggiore affluenza, con 8'000 presenze.

Per quanto riguarda la sicurezza, il dispositivo ha funzionato senza intoppi e non sono stati segnalati episodi rilevanti, fatta eccezione per l’individuazione di circa 200 biglietti falsi, per i quali gli organizzatori hanno annunciato l’avvio delle procedure legali.

