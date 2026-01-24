  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Meteo La neve ha imbiancato l'Alto Ticino, ma meno del previsto. MeteoSvizzera: «De facto grado 2»

Sara Matasci

24.1.2026

La neve caduta a Spruga, in Valle Onsernone (1'100 metri)
La neve caduta a Spruga, in Valle Onsernone (1'100 metri)
I.M.

Sara Matasci

24.01.2026, 10:48

24.01.2026, 10:51

Era stata annunciata e, puntuale, è arrivata. La neve ha infatti leggermente imbiancato le regioni del Canton Ticino e dei Grigioni sopra i 500/600 metri, con accumuli non troppo importanti, ma comunque sufficienti a rallegrare chi - visto il periodo - la attendeva con impazienza.

Sono infatti stati registrati 2 cm di neve fresca a Mosogno (Valle Onsernone), 6 cm a Bosco Gurin, 8 cm a Campo Blenio e 9 cm a San Bernardino.

Anche se MeteoSvizzera ha dovuto ammettere - come si legge su un post su Facebook - che l'allerta di grado 3 diramata venerdì era forse eccessiva, perché in realtà il rischio per le nevicate si è rivelato «solo» di grado 2.

Attesi ancora dei fiocchi nei prossimi giorni

Ma gli amanti dei fiocchi bianchi e dei paesaggi imbiancati possono ancora sperare.

Come annunciano sempre gli esperti di Locarno Monti, infatti, oggi (sabato) ci sarà una pausa nel maltempo e vedremo alcune schiarite a partire da metà giornata, ma nella notte su domenica ci sarà una ripresa delle precipitazioni, con neve a partire dai 700/800 metri.

Nella mattina di domenica, poi, sarà ancora nuvoloso e inizialmente ci sarà ancora qualche debole precipitazione con neve sempre sopra i 700 metri circa, dove sono attesi circa 5-15 cm di neve fresca. Ma poi si assisterà a una attenuazione delle precipitazioni e in giornata si vedrà qualche occhiata di sole.

Per quanto riguarda la prossima settimana, lunedì ci sarà il passaggio a tempo abbastanza soleggiato e a basse quote la temperatura minima sarà compresa tra i -2 e i 2 gradi, mentre la massima attorno agli 8 gradi. Nelle valli superiori tendenza al vento da nord.

Martedì sarà inizialmente ancora in parte soleggiato, ma in seguito si assisterà a un addensamento della nuvolosità e probabilmente in serata al Sud ci saranno alcune deboli precipitazioni, con limite delle nevicate attorno a 900 metri. 

Mercoledì sarà molto nuvoloso e ci saranno alcune precipitazioni, con limite delle nevicate attorno a 800-1000 metri. 

Giovedì ci sarà invece probabilmente un passaggio a tempo almeno in parte soleggiato e sarà generalmente asciutto, ma già venerdì lungo le Alpi torneranno probabilmente gli annuvolamenti estesi e si vedrà ancora qualche fiocco, mentre più a sud sarà abbastanza soleggiato. 

I più letti

È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Wawrinka scherza dopo la vittoria in 5 set: «Ti porto una birra, te la meriti»
Botta e risposta Roma-Berna sul rilascio di Moretti, Parmelin: «La politica non deve interferire»
Odermatt manca la vittoria per soli 7 centesimi, sulla Streif festeggia l'italiano Franzoni
Svolta dirigenziale per il FC Zurigo: arrivano due grandi nomi del calcio italiano

Altre notizie

Grigioni. Arrestati due ladri, avevano ripulito varie auto in Mesolcina

GrigioniArrestati due ladri, avevano ripulito varie auto in Mesolcina

La proposta e il sondaggio. Verso una Mesolcina a soli tre comuni?

La proposta e il sondaggioVerso una Mesolcina a soli tre comuni?

Grigioni. Brusio al voto l'8 marzo: due candidati per la presidenza comunale

GrigioniBrusio al voto l'8 marzo: due candidati per la presidenza comunale