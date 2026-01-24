La neve caduta a Spruga, in Valle Onsernone (1'100 metri) I.M.

Era stata annunciata e, puntuale, è arrivata. La neve ha infatti leggermente imbiancato le regioni del Canton Ticino e dei Grigioni sopra i 500/600 metri, con accumuli non troppo importanti, ma comunque sufficienti a rallegrare chi - visto il periodo - la attendeva con impazienza.

Sono infatti stati registrati 2 cm di neve fresca a Mosogno (Valle Onsernone), 6 cm a Bosco Gurin, 8 cm a Campo Blenio e 9 cm a San Bernardino.

Anche se MeteoSvizzera ha dovuto ammettere - come si legge su un post su Facebook - che l'allerta di grado 3 diramata venerdì era forse eccessiva, perché in realtà il rischio per le nevicate si è rivelato «solo» di grado 2.

Attesi ancora dei fiocchi nei prossimi giorni

Ma gli amanti dei fiocchi bianchi e dei paesaggi imbiancati possono ancora sperare.

Come annunciano sempre gli esperti di Locarno Monti, infatti, oggi (sabato) ci sarà una pausa nel maltempo e vedremo alcune schiarite a partire da metà giornata, ma nella notte su domenica ci sarà una ripresa delle precipitazioni, con neve a partire dai 700/800 metri.

Nella mattina di domenica, poi, sarà ancora nuvoloso e inizialmente ci sarà ancora qualche debole precipitazione con neve sempre sopra i 700 metri circa, dove sono attesi circa 5-15 cm di neve fresca. Ma poi si assisterà a una attenuazione delle precipitazioni e in giornata si vedrà qualche occhiata di sole.

Per quanto riguarda la prossima settimana, lunedì ci sarà il passaggio a tempo abbastanza soleggiato e a basse quote la temperatura minima sarà compresa tra i -2 e i 2 gradi, mentre la massima attorno agli 8 gradi. Nelle valli superiori tendenza al vento da nord.

Martedì sarà inizialmente ancora in parte soleggiato, ma in seguito si assisterà a un addensamento della nuvolosità e probabilmente in serata al Sud ci saranno alcune deboli precipitazioni, con limite delle nevicate attorno a 900 metri.

Mercoledì sarà molto nuvoloso e ci saranno alcune precipitazioni, con limite delle nevicate attorno a 800-1000 metri.

Giovedì ci sarà invece probabilmente un passaggio a tempo almeno in parte soleggiato e sarà generalmente asciutto, ma già venerdì lungo le Alpi torneranno probabilmente gli annuvolamenti estesi e si vedrà ancora qualche fiocco, mentre più a sud sarà abbastanza soleggiato.