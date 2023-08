Gli avvisi di non potabilità dell'acqua cascano a pioggia dai comuni ticinesi (immagine illustrativa). ©Ti-Press / Carlo Reguzzi

Il maltempo è passato, ma i problemi restano. In particolare quelli riguardanti la potabilità dell'acqua.

L'ultimo avviso, diramato martedì mattina dal Comune di Quinto, riguarda Piotta, Scruengo, Rive d'Altanca, Altanca, Cresta e Ronco. In queste frazioni, a causa di problemi all'acquedotto, l'acqua è stata dichiarata non potabile.

Sempre in mattinata, Faido annuncia la non potabilità per le frazioni di Anzonico, Chironico, Grumo, Orsino, Lavorgo, Nivo, Chiggiogna, Rossura, Tengia, Figgione, Calpiogna, Primadengo e Chinchengo.

Per tutti valgono le raccomandazioni di far bollire l'acqua (per almeno 5 minuti) prima di un eventuale consumo.

Swisstxt