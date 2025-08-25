TicinoSeduta straordinaria a Lugano: la questione dell'«arrocchino» è chiusa
Si è concluso senza votazioni, lunedì al Palazzo dei Congressi di Lugano, la seduta straordinaria del Gran Consiglio sull'«arrocchino», lo scambio di competenze tra i consiglieri di Stato leghisti Norman Gobbi e Claudio Zali.
Nel pomeriggio sono state proposte due risoluzioni, con le quali si chiede all’Esecutivo cantonale di rivedere o di fare un passo indietro sulla decisione.
Una terza, della Lega, chiedeva invece di procedere all’arrocco completo. Dopo una breve sospensione dei lavori, votata dal parlamento, l’Ufficio presidenziale ha però deciso di non fare propria nessuna delle risoluzioni, chiudendo di fatto la questione.