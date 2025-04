La Regione ha confermato la riduzione di 5,5 posti giornalistici. Keystone

La Regione taglia 5,5 posti in redazione per far fronte al calo delle entrate e adeguarsi alle sfide del mercato dell'informazione. La misura era stata già comunicata a febbraio, ma negli ultimi 2 mesi ci sono stati dei colloqui tra le parti per trovare misure d'accompagnamento.

Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te Il quotidiano bellinzonese ha confermato la riduzione di 5,5 posti giornalistici, legata soprattutto al calo della pubblicità.

Per i dipendenti coinvolti sono state attivate misure di accompagnamento e un fondo di solidarietà sostenuto anche da enti esterni.

I tagli permetteranno un risparmio di circa 500’000 franchi, destinato a sostenere la transizione tecnologica del giornale. Mostra di più

La Regione riduce di 5,5 unità il proprio organico giornalistico. Già a fine febbraio, di fronte al calo delle entrate - in particolare della pubblicità - il quotidiano bellinzonese aveva annunciato la necessità, seppur a malincuore, di intervenire con tagli alla redazione.

Nei due mesi successivi si è lavorato all'elaborazione di misure di accompagnamento per i dipendenti coinvolti.

A confermarlo è stato il direttore Daniel Ritzer, intervistato al Quotidiano dalla «RSI». «Abbiamo attivato un meccanismo di solidarietà interna, oltre ai contributi raccolti dall'azienda stessa e da enti esterni, come l'associazione Amici della RSI e l'Associazione ticinese dei giornalisti (ATG)», ha spiegato.

Il fondo costituito consente di offrire un sostegno economico aggiuntivo ai colleghi colpiti da questa difficile situazione.

Nel concreto, il taglio si traduce in quattro licenziamenti, nella mancata riconferma di un contratto a termine in scadenza a fine maggio, in una partenza volontaria e nella riduzione della percentuale lavorativa per tre giornalisti.

L'operazione consentirà a La Regione di risparmiare circa mezzo milione di franchi: una somma necessaria per adattarsi ai cambiamenti tecnologici nel mondo dell'informazione e per guardare con maggiore fiducia al futuro.