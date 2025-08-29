  1. Clienti privati
La SES ridurrà le tariffe nel 2026

Swisstxt

29.8.2025 - 15:26

Energia meno cara il prossimo anno
Energia meno cara il prossimo anno
Tipress

500 chilowattora pagherà circa 185 franchi in meno (-12%).

SwissTXT

29.08.2025, 15:26

Nuove disposizioni per la fornitura elettrica nel 2026, ma «complessivamente il prezzo al chilowattora sarà inferiore rispetto al corrente anno». Lo scrive la Società Elettrica Sopracenerina annunciando ai clienti «la buona notizia». Nella nota diffusa venerdì, la SES spiega che un’economia domestica media con un consumo annuo di 4’ Nei quattro comuni della bassa Mesolcina e Calanca serviti dalla Sopracenerina il risparmio equivarrà a circa 365 franchi (-22%). Rispetto al corrente anno, anche il prezzo dell'energia si ridurrà di circa 18%, dopo i rincari passati.

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Allerta meteo rientratata. Nella notte precipitazioni più contenute, con Mosogno ancora in testa

Allerta meteo rientratataNella notte precipitazioni più contenute, con Mosogno ancora in testa

Sequestrato. Pitone reale scoperto in un'auto nel Locarnese durante un controllo notturno

SequestratoPitone reale scoperto in un'auto nel Locarnese durante un controllo notturno

Grigioni. Due centauri finiscono in una scarpata sul Passo del Forno, in ospedale

GrigioniDue centauri finiscono in una scarpata sul Passo del Forno, in ospedale