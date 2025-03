Keystone Keystone

Per la sicurezza degli abitanti di Fornasette, località al confine con l'Italia, è in principio responsabile la polizia ticinese.

Swisstxt

E' quanto risponde il Consiglio federale a una domanda del consigliere nazionale Piero Marchesi, preoccupato per l'apertura di un centro per richiedenti asilo in territorio italiano e per sconfinamenti illegali.

I collaboratori dell'Ufficio federale della dogana, aggiunge il governo, eseguono controlli alla frontiere a seconda della situazione e del rischio.

Qualora una persona dovesse inoltrare richiesta di protezione verrà dirottato verso un Centro federale d'asilo sotto la responsabilità della Segreteria di Stato della migrazione.