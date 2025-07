È battaglia dopo la disdetta del CCL. Ti-Press

Non si ferma il botta e risposta tra la Società di navigazione del Lago di Lugano e i sindacati SEV, OCST e UNIA, che sono stati citati in giudizio dalla SNL per aver messo in cattiva luce la società davanti all’opinione pubblica.

SwissTXT Swisstxt

La società ritiene che «le accuse ripetutamente mosse attraverso i media negli scorsi mesi siano lesive della propria reputazione e dei collaboratori». È prevista una convocazione in pretura di Lugano il 26 agosto.

Dal canto loro i sindacati, che rappresentano ufficialmente solo cinque dipendenti attivi sul Lago Maggiore, continuano a battersi contro la disdetta del contratto collettivo.