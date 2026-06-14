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Comasco La vita dei due piloti ticinesi del piccolo aereo precipitato a Lurate Caccivio non è più in pericolo

Swisstxt

14.6.2026 - 11:57

I vigili del fuoco hanno estratto i due occupanti dalle lamiere del velivolo
I vigili del fuoco hanno estratto i due occupanti dalle lamiere del velivolo
Vigili del fuoco

Due piloti residenti in Ticino sono fuori pericolo dopo essere precipitati sabato con un piccolo aereo a Lurate Caccivio, nel Comasco.

Paolo Beretta

14.06.2026, 11:57

14.06.2026, 11:58

Il velivolo stava rientrando all'aeroporto di Locarno quando i due, stando a informazioni raccolte dalla RSI, hanno tentato un atterraggio d'emergenza in un campo.

Il 55enne e il 66enne erano decollati sabato mattina diretti ad Albenga, cittadina della provincia di Savona, in Liguria.

Attorno alle 16.30, durante il rientro hanno deciso la discesa d'emergenza.

L'aeromobile è intestato a una scuola di volo di Locarno che lo aveva noleggiato per la trasferta.

Le autorità aeronautiche italiane e svizzere collaboreranno per stabilire le cause dell'incidente.

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