Incidente mortale sulle piste È morto lo sciatore 35enne finito contro uno sperone di roccia a Laax

SDA

1.1.2026 - 09:06

Il comprensorio sciistico di Laax dove è deceduto il 35enne.
Keystone

È deceduto stanotte all'ospedale cantonale di Coira un 35enne che lunedì scorso a Laax, mentre scendeva da una pista rossa, ha perso il controllo degli sci finendo contro uno sperone di roccia.

Keystone-SDA

01.01.2026, 09:06

01.01.2026, 09:16

Nonostante l'uomo indossasse il caso non c'è stato nulla da fare a causa delle gravi ferite riportate, precisa una nota odierna delle autorità grigionesi, secondo cui sul caso è stata aperta un'inchiesta.

