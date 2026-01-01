Incidente mortale sulle pisteÈ morto lo sciatore 35enne finito contro uno sperone di roccia a Laax
1.1.2026 - 09:06
È deceduto stanotte all'ospedale cantonale di Coira un 35enne che lunedì scorso a Laax, mentre scendeva da una pista rossa, ha perso il controllo degli sci finendo contro uno sperone di roccia.
Nonostante l'uomo indossasse il caso non c'è stato nulla da fare a causa delle gravi ferite riportate, precisa una nota odierna delle autorità grigionesi, secondo cui sul caso è stata aperta un'inchiesta.