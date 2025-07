Un fenomeno che ha stregato anche il Ticino Keystone

Tutti in fila, ancora prima dell'alba, davanti alla Manor di Lugano per mettere le mani sui peluche che sono diventati l’oggetto del desiderio del momento.

SwissTXT Sara Matasci

Per farci capire anche da chi ha qualche pelo grigio, le Labubu sono ciò che era il Tamagotchi trent’anni fa. Animaletti fantastici che sono diventati un fenomeno, tanto da spingere le persone a mettersi pazientemente in fila, ancora prima dell'alba, davanti alla Manor in centro a Lugano per riuscire ad accaparrarsene uno.

I pupazzetti, in edizione limitata, sono disponibili presso Manor Lugano solo oggi, venerdì 18 luglio, e domani, sabato 19 luglio, fino a esaurimento scorte. I prezzi partono da 39.95 e per l'esemplare più prestigioso bisogna sborsare ben 499 franchi.

Questi peluche asiatici, prodotti da Pop Mart, sono usciti dalla mano dell’illustratore di Hong Kong Kasing Lung. D’aspetto le Labubu sono piccoli mostricciattoli con grandi occhi, orecchie a punta e un sorriso malizioso pieno di denti.

Ce ne sono di tutte le fogge e il massimo è esibirli penzolanti. Portarli a spasso, insomma prendersi cura di loro, ma non troppo come richiedevano invece decenni fa le bestioline virtuali.