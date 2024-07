LAC Lugano

La settima edizione di LAC en plein air, che ha avuto luogo dal 4 al 27 luglio 2024, ha registrato un'affluenza da record, con 4'894 ingressi.

Nell'ambito della manifestazione – curata da Saul Beretta – sono stati proposti undici concerti a ingresso gratuito in cui si sono esibiti quindici artisti della scena internazionale, come si legge in una nota diffusa martedì.

La rassegna si è aperta a una collaborazione inedita con Blues to Bop e ha invitato l'Orchestra della Svizzera italiana a partecipare, in formazione d acamera, a due serate realizzate in esclusiva per «LAC en plein air».

