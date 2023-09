Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L'autore dell’accoltellamento avvenuto a Vezia, in via San Gottardo, lo scorso 12 giugno, dovrà rispondere non solo di uno, ma di ben due tentati omicidi. Quel giorno il 39enne italiano ha ferito un altro inquilino del palazzo e non solo.

Come ricorda la RSI, i due uomini avevano trascorso il pomeriggio insieme, a bere birra sul balcone dell'appartamento dell'imputato. Poi si è scatenata la lite: un banale alterco a seguito del quale però l’uomo, con un coltello seghettato da cucina, ha colpito il vicino alla schiena.

Stando a quanto appreso lunedì dalla RSI, quest'ultimo è il secondo di due episodi accaduti nell’arco di poche ore. Già al mattino il 39enne (difeso da Fabio Creazzo) se la sarebbe presa con un’amica, che avrebbe malmenato e minacciato per diversi minuti. E anche in questo caso con un coltello, appoggiando la lama alla gola della donna.

La vittima non si è costituita accusatrice privata, ma la procuratrice pubblica Valentina Tuoni sta procedendo d’ufficio. Tra i reati ipotizzati al momento ci sono il sequestro di persona e il tentato omicidio. A breve arriverà la perizia psichiatrica disposta nei confronti dell'imputato, che ha cominciato a espiare anticipatamente la pena.

E di alcuni giorni fa è l'altra novità anticipata dall'emittente di Comano, che è stato consegnato il rapporto intermedio, sul rischio di recidiva. L’esperto ha definito alto il pericolo che l’uomo, affetto da problemi di alcol e droga, possa compiere di nuovo atti simili.