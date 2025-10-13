  1. Clienti privati
Ticino Gobbi critica la gestione della Società Navigazione lago di Lugano

Swisstxt

13.10.2025 - 17:53

Immagine d'archivio
tipress

Sulla Società di navigazione del lago di Lugano (SNL), un incontro si è svolto a Bellinzona oggi, lunedì, fra i sindacati e il Consiglio di Stato.

13.10.2025, 18:50

Al Governo è stata così rivolta la richiesta di aprire una procedura di conciliazione con la società, la quale in estate ha annunciato tagli al personale e annunciato la disdetta dei contratti collettivi di lavoro.

Il presidente del Governo Norman Gobbi non ha lesinato critiche su come viene gestita la società.

La situazione del servizio sul Verbano, ha in particolare dichiarato alla RSI, «non è qualitativamente rispondente a quello che ci si attende», proprio «perché sono state disattese determinate attività».

Disservizio «anche dei confederati in sedia a rotelle», che getta delle «ombre sull’attività di SNL, non solo sul Lago Maggiore, ma in generale», ha concluso il presidente del Governo ticinese.

