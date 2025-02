L’Osteria l’Uliatt a Chiasso è ormai chiusa per sempre. © Ti-Press / Elia Bianchi

C'è stato un incontro chiarificatore tra i promotori della petizione per non chiudere il ristorante e i proprietari della Fondazione Diamante. Ma le cose non cambiano: la chiusura è definitiva.

La chiusura del ristorante L’Uliatt a Chiasso, avvenuta a fine anno, resta definitiva.

A ribadirlo giovedì, come riporta la RSI, è stato il gestore e proprietario dell’esercizio pubblico, la Fondazione Diamante, i cui rappresentanti hanno incontrato i promotori della petizione, firmata da ben 5’112 persone, che si battevano per mantenere aperto il locale.

La Fondazione ha ribadito che «la necessità di garantire una ridistribuzione più equilibrata delle risorse educative disponibili ha portato alla decisione di rinunciare all’attività di ristorazione, concentrando in futuro le attività sulle produzioni artigianali legate alla lavorazione di legno e cornici».

I promotori della petizione, in una nota stampa, dicono che il colloquio «ci ha permesso di comprendere le ragioni di una scelta tanto dolorosa». Ma resta «l’amaro in bocca».

L’Uliatt «è svanito e non abbiamo altra possibilità se non accettare le scelte della fondazione, che privano Chiasso di un luogo irripetibile».