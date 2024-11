Lake Como Air è «100% autentica aria dal Lago di Como, intrappolata in una lattina». © 2024 Lake Como Air

Sembra uno scherzo, ma non lo è: Lake Como Air è «100% autentica aria dal Lago di Como, intrappolata in una lattina». I turisti possono comprare «il perfetto e lussuoso souvenir» al modico prezzo di 9,90 direttamente nei negozi locali. È la trovata pubblicitaria dell'agenzia di comunicazione ItalyComunica Srl.

amo Alessia Moneghini

Hai fretta? blue News riassume per te Da adesso è in vendita Lake Como Air, «100% autentica aria dal Lago di Como, intrappolata in una lattina» per soli 10 euro.

Non è uno scherzo, ma una trovata pubblicitaria dell'agenzia di comunicazione ItalyComunica Srl.

L'idea non è tanto quella di dare un prodotto ai turisti, ma di promuovere le visite nella zona.

Il souvenir infatti non è acquistabile online, ma solamente nei negozi locali. Mostra di più

In Italia si è abituati a trovare strani contenuti nelle lattine. Basti pensare all'iconica opera d'arte di Piero Manzoni, che applicò a 90 barattoli di latta un'etichetta con la scritta «Merda d'artista».

Se in quel caso si trattava di una critica sociale, in questo si tratta di una trovata pubblicitaria: infatti da adesso è possibile acquistare Lake Air Como, «100% autentica aria dal Lago di Como, intrappolata in una lattina», come si legge sul sito ufficiale, al modico prezzo di 10 euro (9,90 per la precisione).

Come riporta il portale «QuiComo», l'idea è venuta all'agenzia di comunicazione ItalyComunica Srl e ha fatto impazzire turisti e curiosi da tutto il mondo, a tal punto che perfino il «Times», «CNN» e altri media ne hanno parlato.

«Vogliamo promuovere le visite nella zona»

Il cofondatore dell'agenzia, Davide Abagnale, ha spiegato alla «Repubblica» che «più che un prodotto, vuole essere proprio un ricordo tangibile che si porta nel cuore».

L'aria in lattina non è infatti venduta online, ma la si può trovare solamente nei negozi locali, «perché con questo prodotto vogliamo promuovere le visite nella zona del Lago di Como», si legge sul sito.

Lake Como Air è 400 ml di pura aria «dal lago più bello del mondo»: oltre ai classici ingredienti come ossigeno o anidride carbonica, la lattina contiene uno 0,0000001% di «formula segreta del lago di Como».

Il suggerimento è che, una volta aperta, la lattina può essere utilizzata in modo sostenibile, come ad esempio un portapenne, anche perché (almeno quello) il contenitore è al 100% riciclabile.