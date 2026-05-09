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Radiotelevisione L'assemblea della CORSI si focalizza sul progetto Enavant

Swisstxt

9.5.2026 - 19:05

La presidente del Consiglio regionale della SSR.CORSI Giovanna Masoni Brenni (foto d'archivio).
La presidente del Consiglio regionale della SSR.CORSI Giovanna Masoni Brenni (foto d'archivio).
KEYSTONE

È stata la prima assemblea della SSR Svizzera italiana CORSI dopo il respingimento dell’iniziativa «200 franchi bastano». Lo riporta la RSI.

Redazione blue News

09.05.2026, 19:05

09.05.2026, 19:32

A Lugano oggi, sabato, 150 soci hanno fatto un bilancio sulla campagna di votazione e parlato delle sfide future della SSR, che deve risparmiare 270 milioni entro il 2029 con il progetto Enavant.

Come scrive la radiotelevisione, il direttore della RSI Mario Timbal ha spiegato che la verticalizzazione evita la centralizzazione. I posti di lavoro e l'autonomia editoriale restano nelle regioni.

La presidente del Consiglio regionale della CORSI Giovanna Masoni Brenni ha chiesto alla SSR di ascoltare le società regionali.

Mentre il presidente della SSR Jean-Michel Cina ha rassicurato, si legge sul sito dell'emittente: a Comano si continuerà a produrre contenuti per la Svizzera italiana.

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