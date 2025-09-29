Controlli sul territorio di confine GDF

Uno svizzero di 61 anni è stato arrestato lo scorso fine settimana al valico di Bizzarone, nell'ambito di un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza.

Gli accertamenti sull'uomo, che secondo i militari italiani mostrava «evidenti segni di nervosismo», hanno fatto emergere che a suo carico pendeva un provvedimento di esecuzione di pena emesso dalla Procura di Varese.

Sul 61enne gravava una condanna a un anno e 8 mesi di reclusione per furto.

L'uomo è stato condotto presso la Casa circondariale di Como. Nel corso delle attività di controllo, che hanno visto impegnate 39 pattuglie, sono stati controllati 185 veicoli e 287 persone.