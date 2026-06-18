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In zona Lavinone Frana tra Corticiasca e Scareglia, la strada sarà riaperta nel 2028

Swisstxt

18.6.2026 - 15:20

I danni strutturali che hanno portato alla chiusura della strada
I danni strutturali che hanno portato alla chiusura della strada
Repubblica e Cantone Ticino

A più di un anno dalla chiusura della tratta, il Cantone ha illustrato ina una nota giovedì come intende procedere: il collegamento tra Corticiasca e Scareglia, in Valcolla, sarà ripristinato sul tracciato attuale.

Redazione blue News

18.06.2026, 15:20

18.06.2026, 15:23

Le altre varianti sono state scartate perché troppo costose o difficili da realizzare, si legge nel comunicato.

Il progetto costerà circa 3,5 milioni di franchi. Il cantiere inizierà nella primavera 2027, con una riapertura della strada ipotizzata tra la primavera e l’estate del 2028.

Scareglia resta raggiungibile da Bogno e, sotto le 12 tonnellate, anche da Maglio di Colla.

Pedoni e ciclisti possono invece continuare a passare sulla tratta chiusa ai veicoli.

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