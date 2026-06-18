In zona LavinoneFrana tra Corticiasca e Scareglia, la strada sarà riaperta nel 2028
Swisstxt
18.6.2026 - 15:20
A più di un anno dalla chiusura della tratta, il Cantone ha illustrato ina una nota giovedì come intende procedere: il collegamento tra Corticiasca e Scareglia, in Valcolla, sarà ripristinato sul tracciato attuale.
Redazione blue News
18.06.2026, 15:20
18.06.2026, 15:23
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Le altre varianti sono state scartate perché troppo costose o difficili da realizzare, si legge nel comunicato.
Il progetto costerà circa 3,5 milioni di franchi. Il cantiere inizierà nella primavera 2027, con una riapertura della strada ipotizzata tra la primavera e l’estate del 2028.
Scareglia resta raggiungibile da Bogno e, sotto le 12 tonnellate, anche da Maglio di Colla.
Pedoni e ciclisti possono invece continuare a passare sulla tratta chiusa ai veicoli.