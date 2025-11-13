La pista distrutta dall'alluvione del 2024 tipress

Carte dei pericoli e priorità per il futuro sono stati presentati alla popolazione di Lavizzara, convocata giovedì sera alle 20.

SwissTXT Swisstxt

00 al centro scolastico di Prato Sornico. La sala era gremita all’inverosimile, a dimostrazione di quanto fosse sentito l’appuntamento, previsto inizialmente un mese fa. E se potevano esserci timori per l’estensione delle future zone rosse, essi sono stati in gran parte fugati. La pista potrà essere ricostruita un po' più a nord, nel frattempo in dicembre ne sarà aperta una più piccola. Presentate pure le priorità future: quella zona, che comprende anche le scuole, Piano di Peccia e zona agricola di Sant'Antonio sono le principali.