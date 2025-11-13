  1. Clienti privati
News Lavizzara, ecco la carta dei pericoli

Swisstxt

13.11.2025 - 23:45

La pista distrutta dall'alluvione del 2024
La pista distrutta dall'alluvione del 2024
tipress

Carte dei pericoli e priorità per il futuro sono stati presentati alla popolazione di Lavizzara, convocata giovedì sera alle 20.

SwissTXT

13.11.2025, 23:45

13.11.2025, 23:53

00 al centro scolastico di Prato Sornico. La sala era gremita all’inverosimile, a dimostrazione di quanto fosse sentito l’appuntamento, previsto inizialmente un mese fa. E se potevano esserci timori per l’estensione delle future zone rosse, essi sono stati in gran parte fugati. La pista potrà essere ricostruita un po' più a nord, nel frattempo in dicembre ne sarà aperta una più piccola. Presentate pure le priorità future: quella zona, che comprende anche le scuole, Piano di Peccia e zona agricola di Sant'Antonio sono le principali.



Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet



