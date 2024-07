I danni causati dall'alluvione al Pian di Peccia, in Val Lavizzara, sono ingenti Keystone

Lo Stato Maggiore Regionale di Condotta ha comunicato che la valle è di nuovo percorribile per i residenti, ma il passaggio sul ponte di Visletto è strettamente disciplinato.

Lo Stato Maggiore Regionale di Condotta (SMRC), impegnato nel far fronte agli eventi avvenuti in Vallemaggia, ha reso noto che da oggi, lunedì 8, alle ore 6.45, sono state revocate le restrizioni stradali e la Valle Lavizzara è di nuovo percorribile per i residenti.

Si precisa inoltre che, parallelamente, è di nuovo permesso il passaggio del ponte pedonale di Visletto, fino ad un peso massimo di 3.5 tonnellate, con larghezza massima di 1.80 metri e alla velocità di 10 chilometri orari.

Questo è possibile seguendo le istruzioni del personale adibito al disciplinamento dell’accesso alla struttura e rispettando disposizioni e orari variabili.

Infatti, giova ricordarlo, gli enti di primo intervento hanno la precedenza nel passaggio 24 ore su 24, il rifornimento dei beni di prima necessità può passare il mattino dalle 5.30 alle 10.30 e il pomeriggio tra le 13.30 e le 15.30.

Gli agricoltori che hanno una comprovata necessità sono autorizzati al mattino tra le 10.30 e le 12.30.

