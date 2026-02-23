  1. Clienti privati
Sulla A2 Lavorgo: auto si schianta contro un camion nell'area di servizio, il conducente perde la vita

Paolo Beretta

23.2.2026

Immagine illustrativa d'archivio.
Immagine illustrativa d'archivio.
KEYSTONE

La polizia conferma la notizia, anticipata dalla RSI, di un grave incidente avvenuto nell'area di sosta a Lavorgo, sull'autostrada A2, domenica in tarda serata, specificando che il conducente di una vettura immatricolata in Ticino ha perso la vita.

Paolo Beretta

23.02.2026, 07:33

23.02.2026, 07:35

Le forze dell'ordine, in una nota, specificano che la vittima è un 38enne svizzero domiciliato nel Luganese.

L'automobilista stava circolando verso le 22h00 sull'A2 in direzione sud quando, stando a una prima ricostruzione, e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, giunto sul piazzale dell'area di sosta, si è schiantato contro la parte posteriore di un camion, regolarmente posteggiato. 

La violenta collisione ha danneggiato anche un secondo veicolo pesante, parcheggiato di fianco al primo.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Biasca e i militi della Tre Valli Soccorso, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 38enne.

Per prestare sostegno psicologico, in particolare all'autista lituano del veicolo pesante immatricolato in Lituania, sotto il quale è finita l'auto del 38enne, è stato richiesto l'intervento del Care Team.

Il camionista 48enne è rimasto fisicamente illeso.

