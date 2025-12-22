  1. Clienti privati
Grigioni Lavori alla Scuola forestale intercantonale di Maienfeld

Swisstxt

22.12.2025 - 09:22

ibW Höhere Fachschule Südostschweiz

Il Governo retico sostiene la fondazione Scuola forestale intercantonale di Maienfeld (fondazione SFIM) nel suo intento di portare avanti la pianificazione del risanamento completo degli immobili del centro di formazione forestale di Maienfeld (BZWM) e di procedere ai lavori di risanamento urgenti.

A tale scopo, per gli anni 2026-2032 ha garantito alla fondazione SFIM un contributo pari a circa 218'900 franchi all'anno, complessivamente pari al massimo a circa 1,53 milioni di franchi.

Il BZWM garantisce che la formazione forestale sia in sintonia con gli sviluppi nel settore e che i Cantoni membri dispongano di un centro di competenze per la formazione.

