Ulteriori informazioni saranno fornite dai vettori ferroviari. Keystone

Da domenica 7 giugno diversi collegamenti ferroviari lombardi subiranno variazioni a causa di interventi infrastrutturali programmati da RFI (Rete Ferroviaria Italiana). I lavori avranno conseguenze anche sui viaggiatori diretti da e verso il Ticino.

Redazione blue News Swisstxt

Come riporta la RSI, tra il 7 giugno e il 5 luglio la circolazione sarà interrotta sulle tratte Gallarate-Varese-Porto Ceresio e Malpensa-Varese-Stabio.

Le modifiche interesseranno in particolare le linee S5 Varese-Milano-Treviglio, Milano-Gallarate-Porto Ceresio, TILO S40 Como-Mendrisio-Varese e S50 Biasca/Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa.

Per garantire i collegamenti tra il Ticino e l’aeroporto di Malpensa, sarà attivato un servizio sostitutivo diretto in autobus tra Stabio e Malpensa Terminal 1, senza fermate intermedie.