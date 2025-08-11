  1. Clienti privati
Traffico ferroviario Lavori nella galleria di base del San Gottardo, soppressi alcuni treni

Swisstxt

11.8.2025 - 10:22

I treni non saranno deviati sulla linea panoramica, ma ci saranno alcune modifiche e soppressioni (foto d'archivio).
I treni non saranno deviati sulla linea panoramica, ma ci saranno alcune modifiche e soppressioni (foto d'archivio).
Tra il 14 il 19 agosto nella galleria di base del San Gottardo è prevista una nuova finestra di manutenzione prolungata per il 2025, con alcune modifiche all’orario dei treni. Lo hanno reso noto lunedì le FFS.

11.08.2025, 10:29

Rispetto alla finestra di manutenzione dello scorso gennaio, il traffico ferroviario non sarà deviato sulla linea panoramica.

Sono però previste le seguenti modifiche di orario: dal 15 al 19 agosto alcuni IC2 fermeranno a Flüelen invece che ad Altdorf; il 15 e il 19 agosto tra Lugano e Arth-Goldau saranno soppressi alcuni collegamenti IC.

Tra il 2024 e il 2027, viene sostituito il sistema radio in galleria.

