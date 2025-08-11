I treni non saranno deviati sulla linea panoramica, ma ci saranno alcune modifiche e soppressioni (foto d'archivio). sda

Tra il 14 il 19 agosto nella galleria di base del San Gottardo è prevista una nuova finestra di manutenzione prolungata per il 2025, con alcune modifiche all’orario dei treni. Lo hanno reso noto lunedì le FFS.

SwissTXT Swisstxt

Rispetto alla finestra di manutenzione dello scorso gennaio, il traffico ferroviario non sarà deviato sulla linea panoramica.

Sono però previste le seguenti modifiche di orario: dal 15 al 19 agosto alcuni IC2 fermeranno a Flüelen invece che ad Altdorf; il 15 e il 19 agosto tra Lugano e Arth-Goldau saranno soppressi alcuni collegamenti IC.

Tra il 2024 e il 2027, viene sostituito il sistema radio in galleria.