MobilitàLavori sulla Cadenazzo-Gallarate, treni sostituiti o deviati
Swisstxt
7.1.2026 - 22:49
Dal 12 gennaio al 1° febbraio i treni della linea Gallarate-Luino, che poi proseguono verso Cadenazzo, ovvero quelli della linea S30, saranno in parte deviati e in parte sostituiti con autobus tra Gallarate e Laveno.
Redazione blue News
07.01.2026, 22:49
08.01.2026, 07:13
Lo riporta la RSI, che cita un comunicato del gestore italiano della rete ferroviaria (RFI), secondo il quale dovranno essere eseguiti «importanti interventi di potenziamento infrastrutturale e lavori di manutenzione ad alcune opere della linea».
Alcuni treni saranno deviati via Sesto Calende e Ispra, sulla linea normalmente usata solo per il trasporto merci.