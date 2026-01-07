  1. Clienti privati
Mobilità Lavori sulla Cadenazzo-Gallarate, treni sostituiti o deviati

7.1.2026 - 22:49

Lavori sono previsti sulla tratta tra Gallarate e Luino, a gennaio inoltrato
KEY

Dal 12 gennaio al 1° febbraio i treni della linea Gallarate-Luino, che poi proseguono verso Cadenazzo, ovvero quelli della linea S30, saranno in parte deviati e in parte sostituiti con autobus tra Gallarate e Laveno.

08.01.2026, 07:13

Lo riporta la RSI, che cita un comunicato del gestore italiano della rete ferroviaria (RFI), secondo il quale dovranno essere eseguiti «importanti interventi di potenziamento infrastrutturale e lavori di manutenzione ad alcune opere della linea».

Alcuni treni saranno deviati via Sesto Calende e Ispra, sulla linea normalmente usata solo per il trasporto merci.

Altri saranno sostituiti da autobus.

Per tutte le informazioni del caso

 si consiglia di consultare i siti Internet tilo.ch e trenord.it

