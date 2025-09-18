  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

News Lavori sulla ferrovia Busto-Malpensa

Swisstxt

18.9.2025 - 22:51

Nelle sere di lavori ci sarà un servizio sostitutivo fra Busto Arsizio Nord e Malpensa Aeroporto T2
Nelle sere di lavori ci sarà un servizio sostitutivo fra Busto Arsizio Nord e Malpensa Aeroporto T2
keystone

Nelle notti tra il 22 settembre e il 6 dicembre sarà sospesa la circolazione dei treni tra Busto Arsizio Nord e Malpensa Aeroporto T2 per lavori infrastrutturali svolti da Ferrovie Nord a Sacconago.

SwissTXT

18.09.2025, 22:51

A essere interessate saranno le linee Malpensa Express Milano Cadorna-Malpensa T2 e Milano Centrale-Malpensa T2 e il collegamento TILO S50 Malpensa T2-Varese-Bellinzona/Biasca. Nello specifico, il servizio dei treni sulla tratta sarà sospeso dalle ore 18 di lunedì alle ore 6 di martedì. Dal martedì al venerdì l'interruzione sarà dalle 22 alle ore 6. Nei weekend il servizio, invece, non subirà modifiche.

I più letti

Katia Buchicchio, la prima Miss Italia con l'apparecchio ai denti: «Mi rende unica»
«Ridicolmente corrotto»: ecco l'accordo losco di Trump con gli Emirati Arabi
L'ennesimo video scatena preoccupazione sulla salute mentale di Britney Spears

Video correlati

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Più video

Altre notizie

Dal confine. La strage del Mottarone si chiude con tre patteggiamenti, la sindaca di Stresa: «Amareggiata»

Dal confineLa strage del Mottarone si chiude con tre patteggiamenti, la sindaca di Stresa: «Amareggiata»

Infortunio nel Locarnese. Cade da 5 metri mentre fa canyoning a Cugnasco e si ferisce in modo grave

Infortunio nel LocarneseCade da 5 metri mentre fa canyoning a Cugnasco e si ferisce in modo grave

Traffico. Chiusura dell'uscita autostradale Bellinzona Nord

TrafficoChiusura dell'uscita autostradale Bellinzona Nord