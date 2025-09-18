Nelle notti tra il 22 settembre e il 6 dicembre sarà sospesa la circolazione dei treni tra Busto Arsizio Nord e Malpensa Aeroporto T2 per lavori infrastrutturali svolti da Ferrovie Nord a Sacconago.
18.09.2025
A essere interessate saranno le linee Malpensa Express Milano Cadorna-Malpensa T2 e Milano Centrale-Malpensa T2 e il collegamento TILO S50 Malpensa T2-Varese-Bellinzona/Biasca. Nello specifico, il servizio dei treni sulla tratta sarà sospeso dalle ore 18 di lunedì alle ore 6 di martedì. Dal martedì al venerdì l'interruzione sarà dalle 22 alle ore 6. Nei weekend il servizio, invece, non subirà modifiche.
