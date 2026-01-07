Dal 12 gennaio al 1 febbraio i treni della linea Gallarate-Luino, che poi proseguono verso Cadenazzo (linea S30) saranno in parte deviati e in parte sostituiti con autobus tra Gallarate e Laveno.

SwissTXT Swisstxt

Lo comunica il gestore italiano della rete ferroviaria (RFI). Devono essere eseguiti «importanti interventi di potenziamento infrastrutturale e lavori di manutenzione ad alcune opere della linea». Alcuni treni saranno deviati via Sesto Calende e Ispra, sulla linea normalmente utilizzata solo per il trasporto merci. Altri saranno sostituiti da autobus. Maggiori informazioni sui siti Internet tilo.ch e trenord.it