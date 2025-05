L'incidente avvenne nei boschi sopra Gordola Tipress

Lo stress, la fretta e una pianificazione carente sono tra le cause che hanno portato all'incidente mortale in elicottero avvenuto nel 2022 in val Carcale, secondo il rapporto finale del SISI.

Swisstxt

Lo stress del pilota per una «inadeguata pianificazione delle tempistiche», la mancata mitigazione dei rischi sul cantiere e la difficoltà nel valutare le distanze dall’alta tensione.

Sono tra i fattori che, secondo il rapporto finale del Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), hanno concorso all’incidente del 16 marzo 2022 in val Carcale a Gordola, costato la vita a un 49enne ai comandi di un elicottero Heli-TV.

L’elicottero, in risalita con un carico, tranciò un cavo dell’elettrodotto. Il pilota, seppur esperto, era in ritardo e non ha potuto svolgere una preparazione e ricognizione adeguate, rileva l'indagine del SISI.