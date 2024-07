Cantone dei Grigioni

I festeggiamenti per i 500 anni del Libero Stato delle Tre Leghe passano anche dalle memorie di un drago.

Swisstxt

Si tratta del drago dello Schwarzhorn, che in dramma radiofonico in otto episodi invita a scoprire la storia dei Grigioni e racconta le sue avventure in particolare durante gli anni del Libero Stato delle Tre Leghe.

Il drago protagonista del dramma radiofonico non è un’invenzione: si basa su una leggenda di Sertig, nei pressi di Davos.

L'attrice Ursina Lardi ha prestato la sua voce al drago in tedesco, romancio e italiano. Il dramma radiofonico è disponibile gratuitamente sul sito dedicato ai 500 anni delle Tre Leghe: 500.gr.ch.

Swisstxt