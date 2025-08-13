Posa delle tre pietre d'inciampo ai Bagni di Craveggia Le tre pietre d'inciampo prima di essere posate ai Bagni di Craveggia. Immagine: blue News / pab Le pietre d'inciampo ai Bagni di Craveggia. Immagine: blue News / pab La pietra d'inciampo dedicata a Federico Marescotti, partigiano in fuga, ucciso dalle mitragliatrici fasciste in territorio svizzero il 18 ottobre del 1944. Immagine: blue News / pab La pietra d'inciampo posata in ricordo di Renzo Cohen, ferito gravemente ai Bagni di Craveggia dal fuoco fascista il 18 ottobre del 1944 morto due giorni dopo all'ospedale di Locarno. Immagine: blue News / pab Le tre pietre d'inciampo posate i Bagni di Craveggia. Immagine: blue News / pab Da sinistra a destra: l'ex Consigliera federale Ruth Dreifuss, il sindaco di Onsernone Andri Kunz (di cui si vede solo la camicia chiara), Federico Marescotti, parente del partigiano omonimo (anche qui si vede solo la camicia celeste), Giovanni Bianchi, figlio del partigiano Adriano Bianchi (con accanto il figlio) e (dietro) Jakob Tanner, dell'associazione Stolpersteine Schweiz. Immagine: blue News / pab Le tre pietre d'inciampo posate ai Bagni di Craveggia. Immagine: blue News / pab Carolina Marcacci Rossi del Gruppo per la Memoria 1943-'45. Immagine: KEYSTONE Lo storico Jakob Tanner dell'associazione Stolperstein Schweiz. Immagine: KEYSTONE La consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti. Immagine: KEYSTONE Ruth Dreifuss, ex consigliera federale. Immagine: KEYSTONE Andri Kunz, sindaco d'Osnernone. Immagine: KEYSTONE Giovanni Bianchi, figlio di Adriano Bianchi, che fu gravemente ferito il 14 ottobre 1944 in territorio svizzero dalle raffiche di mitragliatrice fasciste. Riuscì a sopravvivere. Scrisse «Il Ponte di Falmenta» in cui racconta quei drammatici giorni alla frontiera ai Bagni di Craveggia e quello che successo dopo. Immagine: KEYSTONE Federico Marescotti, discendente del partigiano Federico Marescotti, ucciso dalle mitragliatrici fasciste su territorio svizzero. Ha espresso tutta la sua gratitudine per questo importante gesto dedicato alla memoria dei fatti accaduti il 18 ottobre 1944. Immagine: KEYSTONE La cerimonia della posa delle tre pietre d'inciampo ai Bagni di Craveggia ha suscitato molto interesse. Immagine: KEYSTONE Posa delle tre pietre d'inciampo ai Bagni di Craveggia Le tre pietre d'inciampo prima di essere posate ai Bagni di Craveggia. Immagine: blue News / pab Le pietre d'inciampo ai Bagni di Craveggia. Immagine: blue News / pab La pietra d'inciampo dedicata a Federico Marescotti, partigiano in fuga, ucciso dalle mitragliatrici fasciste in territorio svizzero il 18 ottobre del 1944. Immagine: blue News / pab La pietra d'inciampo posata in ricordo di Renzo Cohen, ferito gravemente ai Bagni di Craveggia dal fuoco fascista il 18 ottobre del 1944 morto due giorni dopo all'ospedale di Locarno. Immagine: blue News / pab Le tre pietre d'inciampo posate i Bagni di Craveggia. Immagine: blue News / pab Da sinistra a destra: l'ex Consigliera federale Ruth Dreifuss, il sindaco di Onsernone Andri Kunz (di cui si vede solo la camicia chiara), Federico Marescotti, parente del partigiano omonimo (anche qui si vede solo la camicia celeste), Giovanni Bianchi, figlio del partigiano Adriano Bianchi (con accanto il figlio) e (dietro) Jakob Tanner, dell'associazione Stolpersteine Schweiz. Immagine: blue News / pab Le tre pietre d'inciampo posate ai Bagni di Craveggia. Immagine: blue News / pab Carolina Marcacci Rossi del Gruppo per la Memoria 1943-'45. Immagine: KEYSTONE Lo storico Jakob Tanner dell'associazione Stolperstein Schweiz. Immagine: KEYSTONE La consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti. Immagine: KEYSTONE Ruth Dreifuss, ex consigliera federale. Immagine: KEYSTONE Andri Kunz, sindaco d'Osnernone. Immagine: KEYSTONE Giovanni Bianchi, figlio di Adriano Bianchi, che fu gravemente ferito il 14 ottobre 1944 in territorio svizzero dalle raffiche di mitragliatrice fasciste. Riuscì a sopravvivere. Scrisse «Il Ponte di Falmenta» in cui racconta quei drammatici giorni alla frontiera ai Bagni di Craveggia e quello che successo dopo. Immagine: KEYSTONE Federico Marescotti, discendente del partigiano Federico Marescotti, ucciso dalle mitragliatrici fasciste su territorio svizzero. Ha espresso tutta la sua gratitudine per questo importante gesto dedicato alla memoria dei fatti accaduti il 18 ottobre 1944. Immagine: KEYSTONE La cerimonia della posa delle tre pietre d'inciampo ai Bagni di Craveggia ha suscitato molto interesse. Immagine: KEYSTONE

Martedì sono state posate ai Bagni di Craveggia, in fondo alla Valle Onsernone, tre pietre d'inciampo in memoria dei partigiani colpiti dalle mitragliatrici fasciste quando erano già su territorio svizzero. Federico Marescotti morì sul colpo, Renzo Coen due giorni dopo all'ospedale di Locarno, mentre Adriano Bianchi, malgrado le gravi ferite, sopravvisse e raccontò quel dramma che ne segnò la vita nel libro «Il ponte di Falmenta». Alla cerimonia hanno preso parte, oltre ai parenti dei combattenti e alle autorità comunali e cantonali, pure l'ex consigliera federale Ruth Dreifuss.

Hai fretta? blue News riassume per te Martedì 12 agosto sono state posate, a pochi metri dal confine con l'Italia, tre pietre d'inciampo sulla via che porta ai Bagni di Craveggia, a Spruga in Alta Valle Onsernone.

Sono il ricordo alla memoria dei partigiani perseguitati dalle truppe fasciste nel 1944: Federico Marescotti, che morì sul posto, quando già era suolo elvetico, falciato dalle raffiche di mitragliatrici, Renzo Coen, che spirò due giorni dopo all'ospedale di Locarno e Adriano Bianchi, che gravemente ferito si salvò, per poi scrivere, decenni dopo, il libro: «Il ponte di Falmenta».

Alla cerimonia hanno partecipato, oltre ai parenti delle vittime, pure politici ticinesi e italiani, in particolare la consigliera di Stato Marina Carobbio-Guscetti e il sindaco d'Osnernone Andri Kunz.

Tra gli invitati hanno preso la parola pure lo storico Jakob Tanner, il giornalista ed ex corrispondente della SRF Alex Grass, nonché Ruth Dreifuss.

L'ex consigliera federale ha ricordato l'atto di coraggio della Svizzera, a cui chiede di fare lo stesso con le situazioni conflittuali attuali, in particolare nella Striscia di Gaza.

Andri Kunz: «Come sindaco del Comune di Onsernone, oggi porto la voce e la memoria di una comunità che non dimentica. Che riconosce, nel sacrificio di quei partigiani, un gesto di resistenza universale contro ogni forma di violenza, sopraffazione e indifferenza». Mostra di più

Martedì, sulla strada dei Bagni di Craveggia in Alta Valle Onsernone, a pochi passi dal confine con l'Italia, sono state posate tre pietre d'inciampo in memoria di tre partigiani, Federico Marescotti, Renzo Coen e Adriano Bianchi, vittime dei colpi di mitragliatrice dei nazifascisti che, il 18 ottobre 1944, cercarono di sterminare il manipolo di combattenti che si era ammassato a ridosso della dogana svizzera in fuga dalle truppe di Mussolini e di Hitler.

Da quel valico, come riportano le fonti storiche ufficiali, tra il 13 e il 16 ottobre, furono autorizzati a passare 251 civili, tra cui 35 donne, 31 bambini e 9 partigiani feriti, ma non i combattenti, anche se molto mal armati e stremati dalla lunga trasferta attraverso le montagne e dalla fame.

Due morti e 12 feriti in quel 18 ottobre 1944

Gli ordini di Berna erano chiari: i partigiani armati non potevano entrare in Svizzera. L'unica possibilità per accoglierli era quella che la loro vita fosse in pericolo nell'immediato.

E così fu quel 18 ottobre, quando le mitragliatrici pesanti dei fascisti (150 paracadutisti della «Folgore», 50 marò della X Flottiglia Mas), arrivati molto vicini ai nascondigli dei partigiani grazie alla pioggia e alla fitta nebbia, spararono almeno 25'000 colpi in pochi minuti con l'obiettivo di uccidere chi era fuggito dalla Repubblica dell'Ossola.

L'Esercito svizzero allora aprì la frontiera, permettendo a molti partigiani di mettersi in salvo. Marescotti, dopo aver risposto al fuoco nemico, è stato ucciso però da una raffica di mitragliatrice. Era già su suolo elvetico, ma fu raggiunto dai colpi mentre stava cercando di ripararsi in una stalla a pochi passi da lui. Il 19enne Coen venne ferito gravemente al collo e ai polmoni e morì due giorni dopo all'ospedale di Locarno.

Tra i 12 feriti vi fu anche Bianchi, che venne trovato in gravissime condizioni solo il giorno dopo, il 19. Si salva e anni dopo scrive, sui quei tragici giorni e sulla sua avventura di vita «Il ponte di Falmenta», pubblicato nel 1999 e tradotto in tedesco nel 2024 («Die Brücke von Falmenta»).

Le tre pietre d'inciampo tra passato, presente e futuro

Alla cerimonia di martedì hanno preso parte, oltre che a un folto pubblico di interessati e qualche viandante ignaro, autorità politiche italiane e svizzere, tra cui il sindaco d'Onsernone Andri Kunz e la consigliera di Stato ticinese Marina Carobbio-Guscetti, oltre che ai parenti delle vittime, compreso Giovanni Bianchi, figlio di Adriano. Ha preso la parola anche l'ex consigliera federale Ruth Dreifuss.

In ogni discorso, le persone intervenute hanno fatto, ricordando quei tragici giorni e il motivo della posa delle tre pietre d'inciampo, un legame con la situazione internazionale attuale, citando i numerosi conflitti in corso, senza dimenticare la situazione umanitaria disperata nella Striscia di Gaza.

Ma andiamo con ordine.

Ad aprire ufficialmente la cerimonia, tenutasi sulla strada dei Bagni, a una decina di metri dalla frontiera, è stata Carolina Marcacci Rossi, presidente dell'associazione «Gruppo per la memoria a Brissago (1943-45»: «Tocca a noi, oggi, far sentire la voce dei caduti che ci parla ancora» e ricordare «il significato del termine democrazia, che diamo quasi per scontato».

Carolina Marcacci Rossi del «Gruppo per la Memoria 1943-45». KEYSTONE

L'importanza della memoria

Gli ha fatto eco Sharon Bernardi, giornalista della RSI e coordinatrice degli interventi: «Le tre pietre d'inciampo sono parte del mosaico della memoria e ridanno lustro a chi ha lottato nel nome della libertà. Oggi non possiamo non pensare a ciò che sta succedendo a Gaza, in Ucraina, nel Sudan e altrove. Girarsi dall'altra parte non è più umanamente accettabile. Gli eventi passati devono permetterci di costruire un futuro giusto e inclusivo».

È toccato poi allo storico Jakob Tanner, rappresentante dell’Associazione «Stolpersteine Schweiz»: «Il ricordo intergenerazionale è rilevante perché le cose a cui si riferisce, cioè alla discriminazione, l'esclusione, l'antisemitismo, il razzismo, la persecuzione, la fuga e la distruzione sono ancora oggi problemi acuti che non possiamo ignorare».

Lo storico Jakob Tanner dell'associazione «Stolperstein Schweiz» KEYSTONE

Alexander Grass, ex corrispondente nella Svizzera italiana per la SRF che oggi vive in Valle Onsernone, ha tracciato brevemente il ritratto dei due giovanissimi partigiani caduti sotto i colpi fascisti, Renzo Coen e Federico Marescotti, nonché dell'avvocato Adriano Bianchi, di cui ne ha tradotto in tedesco il libro «Il ponte di Falmenta» («Die Brücke von Falmenta» pubblicato nel 2024).

La consigliera di Stato, nonché direttrice del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS, Marina Carobbio Guscetti ha invece auspicato «un maggior impegno delle autorità che devono dimostrare coraggio e non restare silenti e immobili di fronte a oppressione e soprusi, essere pronte ad accogliere chi si batte in difesa della libertà dei diritti civili e della dignità della persona».

La consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti. KEYSTONE

«Anche oggi la Svizzera deve prevenire il massacro»

L'ex consigliera federale Ruth Dreifuss s'è espressa in francese: «Mi devo scusare se non parlo in italiano, ma quando si è emozionati non si può che parlare con la lingua del proprio cuore».

L'ex politica ha ricordato la causa per la quale si batterono, pagando con la vita, le vittime dello scontro a fuoco: «La loro storia si interseca con migliaia di storie analoghe. Rendiamo oggi omaggio anche a chi li ha sostenuti e aiutati, in Onsernone, in barba alle severe disposizioni di Berna in quei tempi di guerra e nell'Ossola».

Ricordando poi che proprio il 12 agosto, ma del 1949, venivano adottate le quattro convenzioni di Ginevra che sono alla base del Diritto Internazionale Umanitario, ha proseguito: «La Svizzera nel 1944 ha permesso di prevenire un massacro a questa frontiera e anche oggi deve fare di tutto per fermare il massacro e il tentativo di espulsione dei palestinesi da Gaza, per far sì che l'aiuto umanitario sia reso possibile e accessibile a tutta la popolazione e accogliere nei suoi ospedali tutti coloro che non possono essere curati sul posto».

«Che queste pietre parlino alle generazioni future»

Dopo queste parole si è proceduto con la posa delle tre pietre d'inciampo. Al termine, prima di lasciare la parola a dei commossi e molto riconoscenti parenti dei partigiani, che hanno ricordato l'importanza di non dimenticare il sacrificio dei loro cari, s'è espresso anche il sindaco d'Onsernone .

Andri Kunz, sindaco d'Osnernone, Bagni di Craveggia 12 agosto 2025. Accanto a lui Federico Marescotti, discendente diretto di federico Marescotti, partigiano ucciso ai Bagni di Craveggia il 18 ottobre 1944. KEYSTONE

In particolare Andri Kunz ha detto: «Sono pietre piccole, quasi invisibili. Ma proprio per questo ci costringono a rallentare il passo. A inchinarci, anche solo con lo sguardo, su una storia che troppo spesso rischia di essere dimenticata. Sono pietre che non ci fanno inciampare nel corpo, ma nella coscienza».

Ha ricordato come alcuni di quei giovani, «uomini e donne, animati dal sogno di una patria libera dall’oppressione e dalla dittatura (...)», riuscirono a salvarsi grazie anche alla solidarietà silenziosa della popolazione della valle.

«Come sindaco del Comune di Onsernone, oggi porto la voce e la memoria di una comunità che non dimentica. Che riconosce, nel sacrificio di quei partigiani, un gesto di resistenza universale contro ogni forma di violenza, sopraffazione e indifferenza».

«Le pietre che posiamo oggi sono il nostro impegno a non voltare le spalle alla storia. Sono un invito a coltivare la memoria non come nostalgia, ma come responsabilità. Perché la libertà di cui godiamo oggi – in Svizzera, in Italia e in Europa – è frutto anche di quei gesti estremi».

«Che queste pietre parlino alle generazioni future. Che ci ricordino, ogni giorno, che la libertà e la dignità umana non sono mai scontate».

Giovanni Bianchi, figlio di Adriano Bianchi, partigiano che fu gravemente ferito il 14 ottobre 1944 in territorio svizzero dalle raffiche di mitragliatrice fasciste. Riuscì a sopravvivere. Scrisse «Il Ponte di Falmenta» in cui racconta quei drammatici giorni alla frontiera ai Bagni di Craveggia e quello che successo dopo. KEYSTONE

