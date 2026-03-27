I tecnici dovranno informare i Municipi al termine delle ispezioni. KEYSTONE

Il Consiglio di Stato aggiorna le norme rafforzando i controlli per le strutture più a rischio.

Redazione blue News Swisstxt

Discoteche, locali notturni ed esercizi erotici, così come le strutture sotterranee, dovranno essere sottoposti a verifiche obbligatorie con cadenza biennale. Come riporta la RSI, la revisione del regolamento ridefinisce infatti la periodicità dei controlli per gli edifici considerati a rischio elevato.

Tra le novità figura anche l’obbligo, per i tecnici riconosciuti, di informare il Municipio al termine delle ispezioni. In presenza di difetti gravi che comportano rischi inaccettabili, la segnalazione dovrà avvenire senza indugio.

Per gli edifici privi di certificato di collaudo sarà inoltre necessaria una perizia entro il 31 dicembre 2027. Ai Comuni spetterà infine il compito di stilare un registro degli stabili soggetti a controllo, indicando scadenze e frequenza delle verifiche, e di accertare che eventuali irregolarità vengano sanate.