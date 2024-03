La deputata Sabrina Aldi Tipress

Dopo le contestate nomine dei procuratori pubblici, la deputata ha annunciato le dimissioni dal ruolo per «il bene del movimento».

La deputata leghista Sabrina Aldi si è dimessa da vicecapogruppo. Ad annunciarlo è lo stesso movimento che, in un comunicato trasmesso nella mattinata di mercoledì, parla di una decisione «voluta dalla stessa deputata per il bene del movimento leghista, dopo il recente battage mediatico sulle nomine che ha palesato i limiti del sistema di elezione dei magistrati».

Le dimissioni arrivano infatti dopo la contestata nomina, lunedì in Gran Consiglio, a procuratore pubblico di Alvaro Camponovo (in quota Lega). Sul Mattino, domenica, in un corsivo dal titolo «Basta inciuci!», si leggeva: «Spiace dover costatare che negli ultimi tempi anche alcuni – per fortuna pochi - esponenti leghisti si sono prestati alle pratiche inciuciose».

Nel ruolo coperto da Aldi è stato designato il deputato Andrea Sanvido, si legge nella nota firmata dal coordinatore Norman Gobbi e dal capogruppo Boris Bignasca, che pure aveva annunciato la volontà di dimettersi (salvo poi venir «frenato» dallo stesso Gobbi).

Con questo cambiamento il gruppo leghista afferma di voler «garantire la necessaria continuità di lavoro per il bene dei ticinesi».

SwissTXT / red