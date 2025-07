TI-Press

L'ex sindaco di Bioggio (sospeso) Eolo Alberti è stato espulso dalla Lega dei Ticinesi, che ha pure ratificato le dimissioni della deputata Sabrina Aldi.

Lo ha deciso la Lega dei Ticinesi riunita questa sera (giovedì) in assemblea straordinaria a Rivera.

L’incontro era stato convocato dopo le ultime indiscrezioni sul caso Hospita e dopo l'interrogazione del Movimento per il socialismo sulle vere o presunte trame per la spartizione di importanti cariche istituzionali.

«Dopo un ampio e libero confronto, è stata formalizzata l'espulsione di Eolo Alberti. Per i leghisti presenti, che hanno riconosciuto ad Alberti la presunzione di innocenza, determinante è stato piuttosto il fatto che la Lega dei Ticinesi sia stata coinvolta in un processo anche fortemente mediatizzato che non le competeva», scrive il movimento in una nota in merito al caso Alberti.

Per quanto riguarda Sabrina Aldi, si legge ancora, «l’assemblea ha preso atto delle sue dimissioni».

All’assemblea straordinaria potevano accedere solo i soci con diritto di voto, quindi municipali, granconsiglieri e responsabili di sezioni, oltre a qualche esponente storico.