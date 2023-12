Gobbi sarà coordinatore ad interim della Lega Tipress

Il consigliere di Stato Norman Gobbi è il nuovo coordinatore ad interim della Lega.

La decisione è stata presa a Rivera, dove domenica sera si sono riunite le principali figure del movimento.

La scelta di Gobbi, dice alla RSI il consigliere nazionale Lorenzo Quadri, non è una sorpresa. «Avrà mano libera nel scegliere la sua squadra, ciò potrà avvenire all’interno dello stesso Consiglio esecutivo, ma anche al di fuori».

La decisione presa pone fine anche al Consiglio esecutivo a 9 membri, che è stato rimesso in discussione dopo i deludenti risultati elettorali.

L'interim di Gobbi durerà almeno sino all'assemblea prevista in primavera, ma non a lungo: «I due ruoli non sono a lungo compatibili», commenta Quadri.

Swisstxt