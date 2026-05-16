Il Civico a Lugano, In un'immagine del 2007. KEYSTONE

L'Ente Ospedaliero Cantonale, dopo le conferme in un rapporto esterno sulla violazioni dell’integrità personale subite da alcune collaboratrici, sanziona alcuni collaboratori del Civico.

Un rapporto esterno affidato a un’avvocata di Lugano ha confermato violazioni dell’integrità ai danni di alcune collaboratrici all’interno del servizio di ortopedia dell’ospedale Civico.

Le situazioni si sono registrate, come rivela la RSI, riprendendo le anticipazioni de La Regione, con frequenti commenti a sfondo sessuale, battute in sala operatoria e domande inopportune nei colloqui d’assunzione.

Alcuni collaboratori sono sati ora sanzionati, come reso noto dal Governo ticinese in una risposta anticipata oggi, sabato, dal quotidiano bellinzonese.

Il direttore generale dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC) Glauco Martinetti alla RSI ha espresso rammarico per il fatto che «all’interno di un nostro reparto si siano create queste condizioni»,

Sottolinea però che il sistema di segnalazione «attraverso le nostre risorse umane ha funzionato molto bene». L’Ente ha quindi preso provvedimenti e «implementato le considerazioni» del rapporto esterno.

Martinetti, per tutelare la privacy delle persone coinvolte, non ha voluto fornire alla RSI dettagli sul genere di sanzioni inflitte ai collaboratori.

«Abbiamo nuovamente specificato meglio, nel nostro codice, quali sono i limiti che non bisogna oltrepassare», nonché stabilito «di trattare ulteriormente il tema dell’integrità personale, attraverso delle formazioni a tutti i collaboratori»

Martinetti ha ricordato che si è trattato «di un caso isolato su 6’870 collaboratori».