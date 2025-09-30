È stato identificato l'autore di due lettere minatorie antisemite inviate nel settembre 2024 e nel luglio 2025 a un hotel di Davos.
La polizia cantonale, in collaborazione con la procura, ha identificato l'autore delle lettere minatorie, che ha confessato.
L'uomo, un 83enne residente nella regione, ha inviato le due lettere minatorie in forma anonima per posta all'hotel di Davos frequentato da ospiti ebrei.
Le missive contenevano espressioni antisemite e una di esse anche minacce di morte.
Non ci sono indizi che l'uomo volesse mettere in atto le minacce, ma l'ottantatreenne dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia.