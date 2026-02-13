È intervenuta anche la REGA (immagine d'archivio). Keystone

Una valanga ha travolto tre scialpinisti sopra Airolo: due persone hanno perso la vita, una è rimasta illesa.

Redazione blue News Swisstxt

Venerdì, poco prima delle 14, si è verificato un grave incidente in montagna nella zona compresa tra il Pizzo Centrale e il Pizzo Prevat, sopra Airolo. Lo ha reso noto la Polizia cantonale.

Secondo una prima ricostruzione, tre persone impegnate in un'escursione con gli sci sono state investite da una valanga per cause che l'inchiesta dovrà chiarire.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli equipaggi della REGA e del Soccorso Alpino Svizzero (SAS).

Per due degli escursionisti, la cui identificazione formale è ancora in corso, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La terza persona è invece uscita illesa dall'evento.